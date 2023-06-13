Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург», если Личка уйдёт в «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что ведёт переговоры о работе главным тренером «Оренбурга», отметив, что его возможное назначение в клуб зависит от потенциального ухода действующего наставника оренбуржцев Марцела Лички в московское «Динамо».
«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.
Вошёл ли бы я в тренерский штаб Лички в «Динамо», если бы мне предложили? Нет, я работаю самостоятельно и мне интересно работать главным тренером. Не стал бы рассматривать. Возможность поработать в России стала бы хорошим опытом для меня», — приводит слова Ярошика Metaratings.
Ранее Legalbet сообщил, что Личка в ближайшее время возглавит «Динамо».
- 13 июня 2023
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