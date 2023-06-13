Марцел Личка отреагировал на информацию о своём уходе в «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может стать наставником московского «Динамо». Чешский специалист заявил, что ничего не знает об этом.

«Мне об этом ничего неизвестно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», – приводит слова Лички Metaratings.

Ранее Legalbet сообщил, что Личка в ближайшие несколько дней подпишет контракт с «Динамо» на три года, а его место главного тренера в «Оренбурге» может занять бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик. Сам экс-футболист подтвердил факт переговоров с оренбургским клубом, сообщив, что всё зависит от решения Лички.