Гунько: на фундаменте «золотого» «Спартака» можно было строить. Вместо этого всё разрушили
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько объяснил, почему московский «Спартак» не получил развития после победы в чемпионате России — 2016/2017.
«Я думаю, в тот сезон все факторы сошлись. Но потом команда явно нуждалась в обновлении. Можно было не декларировать какие-то вещи, а глобально сделать шаг вперёд. Посвятить это время формированию нового сильного «Спартака». Разработать стратегию и шаг за шагом ей следовать. Фундамент для этого был очень благоприятный. Болельщики бы всё простили и потерпели бы. Можно было строить, а вместо этого всё разрушили», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Гунько работал главным тренером «Спартака» в 2014 году.
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