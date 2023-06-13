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Гунько: на фундаменте «золотого» «Спартака» можно было строить. Вместо этого всё разрушили

Гунько: на фундаменте «золотого» «Спартака» можно было строить. Вместо этого всё разрушили
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько объяснил, почему московский «Спартак» не получил развития после победы в чемпионате России — 2016/2017.

«Я думаю, в тот сезон все факторы сошлись. Но потом команда явно нуждалась в обновлении. Можно было не декларировать какие-то вещи, а глобально сделать шаг вперёд. Посвятить это время формированию нового сильного «Спартака». Разработать стратегию и шаг за шагом ей следовать. Фундамент для этого был очень благоприятный. Болельщики бы всё простили и потерпели бы. Можно было строить, а вместо этого всё разрушили», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Гунько работал главным тренером «Спартака» в 2014 году.

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