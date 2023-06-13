Дмитрий Полоз покидает «Ростов»
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Российский нападающий Дмитрий Полоз покидает «Ростов» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.
«Дмитрий провёл за наш клуб 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата.
Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», — сказано в опубликованном в телеграм-канале заявлении «Ростова».
В минувшем сезоне Полоз отыграл 25 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил восемь мячей. Предыдущим клубом 31-летнего форварда был «Сочи», откуда он в 2020 году перебрался в «Ростов». До этого Дмитрий играл за «Рубин» и «Зенит».
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