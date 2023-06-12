Источник: Алексей Ионов вернётся в «Ростов». Дмитрий Полоз покинет команду

Полузащитник Алексей Ионов, покинувший «Краснодар» на правах свободного агента, подпишет контракт с «Ростовом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение 34-летнего футболиста с ростовчанами будет рассчитано на два года. В «Краснодар» Ионов переходил именно из «Ростова». За три года в составе краснодарцев полузащитник сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Об уходе Ионова из «Краснодара» было официально объявлено после Суперфинала Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

Также стало известно, что «Ростов» не будет продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Полозом. 31-летний футболист станет свободным агентом. В 30 матчах прошедшего сезона во всех турнирах Полоз забил девять голов.