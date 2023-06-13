Акинфеев подвёл итоги Суперфинала Кубка России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Краснодар» (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти).

«Матч прошёл в достаточно напряжённом ключе, не было явного преимущества ни у той, ни у другой команды, не было стопроцентных голевых моментов. Мы забили с пенальти, «Краснодар» сравнял счёт, забив после хорошей подачи с фланга. Ну а самый яркий момент был, наверное, на 84-й минуте, когда мы могли вырвать победу. Мне удалось выбить на Игоря Дивеева, он скинул на Чалова, и Федя не попал с удобной позиции. А так, чтобы вспомнить кучу голевых моментов — нет. Матч мог как 0:0 закончиться, так и 1:1, как в итоге и завершился», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.