Саша Зделар: Акинфеев может играть на высоком уровне ещё не один год

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Верил в Акинфеева. Все знают, как он умеет играть в сериях пенальти. Все помнят матч чемпионата мира – 2018 с Испанией (1:1, по пенальти 4:3). И за ЦСКА он не раз выигрывал серию пенальти. Поэтому была уверенность, что Игорь просто так не даст «Краснодару» победить. Он и выручил нас в послематчевой серии, отбил удары игроков «Краснодара» в самый нужный момент.
Это настоящий мастер, легенда ЦСКА. Лучший вратарь России. Остаётся им даже сейчас, в 37 лет, когда есть немало хороших молодых голкиперов. Но Игорь всё ещё лучший. И может играть на высоком уровне ещё не один год. Что и показал в матче с «Краснодаром», выручив ЦСКА и принеся команде трофей. Он настоящий капитан, который всегда приходит на помощь и приносит успех в самый непростой момент», — приводят слова Зделара «Известия».
- 13 июня 2023
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