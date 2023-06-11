«Акинфеев — экстракласс». Чалов — о серии пенальти в финале Кубка ЦСКА — «Краснодар»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал игру вратаря команды Игоря Акинфеева, который отразил два удара в ходе серии послематчевых пенальти.

«После незабитого пенальти было немного страшно. Конечно, верили в Игоря. Он — экстракласс. Самый счастливый момент в футболе? Я нахожусь в постоянном счастье», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА, завершился победой команды Владимира Федотова. Основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5. В серии пенальти Акинфеев справился с ударами игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.