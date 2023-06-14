«Зенит» встретится с «Фенербахче» 9 июля на «Газпром Арене»
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С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).
Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».
Календарь турнира (время московское):
1 июля, 19:30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»);
4 июля, 19:30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»);
8 июля, 19:30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»);
9 июля, 19:30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»);
12 июля, 19:30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»);
15 июля, 14:00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»).
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