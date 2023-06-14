Мбаппе — о Месси и Криштиану Роналду: особенные игроки, которые написали историю футбола

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высоко отозвался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси и футболисте «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Подобное случается, может, один раз в 50 лет или даже больше, когда таким двум футболистам, как Месси и Роналду, удаётся так долго держать столь высокий уровень. Мы жили в исключительную эпоху, и, надеюсь, болельщики по-настоящему оценили это.

Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против и вместе с Лео. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона. Они написали историю футбола. Они вечны», — приводит слова Мбаппе издание Il Napolista.

В сезоне-2022/2023 Лионель Месси провёл 32 матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Криштиану Роналду за полгода в «Аль-Насре» забил 14 мячей и сделал две голевые передачи в 16 играх саудовского первенства.