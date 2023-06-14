Кроос: у нас уже был игрок, который пришёл в «Реал» за большими деньгами и убил карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер Джуда Беллингема, за которого «сливочные» выплатят дортмундской «Боруссии» € 103 млн.

«У нас уже был игрок, который пришёл за большими деньгами и фактически убил свою карьеру. Оглядываясь назад, думаю, все согласятся, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Тони Кроос, завоевавший три титула Ла Лиги и четыре трофея Лиги чемпионов за девять лет в «Реале», похоже, сослался на провал бельгийца Эдена Азара. Мадридский гранд подписал Азара за € 115 млн в 2019 году. В итоге он провёл 76 матчей за клуб, в которых забил всего семь голов и отдал 12 результативных передач. Спустя четыре года «Реал» решил расстаться с бельгийским футболистом, подававшим большие надежды. Сообщается, что Азар подумывает о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

Между тем презентация английского полузащитника Джуда Беллингема болельщикам «Реала» запланирована на четверг, 15 июня.