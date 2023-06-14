Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: у нас уже был игрок, который пришёл в «Реал» за большими деньгами и убил карьеру

Кроос: у нас уже был игрок, который пришёл в «Реал» за большими деньгами и убил карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер Джуда Беллингема, за которого «сливочные» выплатят дортмундской «Боруссии» € 103 млн.

«У нас уже был игрок, который пришёл за большими деньгами и фактически убил свою карьеру. Оглядываясь назад, думаю, все согласятся, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Тони Кроос, завоевавший три титула Ла Лиги и четыре трофея Лиги чемпионов за девять лет в «Реале», похоже, сослался на провал бельгийца Эдена Азара. Мадридский гранд подписал Азара за € 115 млн в 2019 году. В итоге он провёл 76 матчей за клуб, в которых забил всего семь голов и отдал 12 результативных передач. Спустя четыре года «Реал» решил расстаться с бельгийским футболистом, подававшим большие надежды. Сообщается, что Азар подумывает о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

Между тем презентация английского полузащитника Джуда Беллингема болельщикам «Реала» запланирована на четверг, 15 июня.

Материалы по теме
«Реал» Мадрид подтвердил переход Беллингема. Полузащитник подписал шестилетний контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023