Кроос: у нас уже был игрок, который пришёл в «Реал» за большими деньгами и убил карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер Джуда Беллингема, за которого «сливочные» выплатят дортмундской «Боруссии» € 103 млн.
«У нас уже был игрок, который пришёл за большими деньгами и фактически убил свою карьеру. Оглядываясь назад, думаю, все согласятся, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
Тони Кроос, завоевавший три титула Ла Лиги и четыре трофея Лиги чемпионов за девять лет в «Реале», похоже, сослался на провал бельгийца Эдена Азара. Мадридский гранд подписал Азара за € 115 млн в 2019 году. В итоге он провёл 76 матчей за клуб, в которых забил всего семь голов и отдал 12 результативных передач. Спустя четыре года «Реал» решил расстаться с бельгийским футболистом, подававшим большие надежды. Сообщается, что Азар подумывает о завершении карьеры в возрасте 32 лет.
Между тем презентация английского полузащитника Джуда Беллингема болельщикам «Реала» запланирована на четверг, 15 июня.
- 14 июня 2023
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