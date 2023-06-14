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«Реал» Мадрид подтвердил переход Беллингема. Полузащитник подписал шестилетний контракт

«Реал» Мадрид подтвердил переход Беллингема. Полузащитник подписал шестилетний контракт
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Английский полузащитник Джуд Беллингем завершил переход в «Реал» (Мадрид), сообщает пресс-служба клуба.

Мадридский «Реал» подтвердил переход 19-летнего полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Джуда Беллингема. Отмечается, что игрок подписал контракт до лета 2029 года. Ранее «Боруссия» сообщала, что за Беллингема мадридский «Реал» заплатит € 103 млн плюс бонусы, которые могут составить почти € 31 млн.

К дортмундской «Боруссии» Беллингем присоединился в 2020 году, когда перешёл из английского клуба «Бирмингем Сити». За три проведённых сезона в Германии англичанин отыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.

Завтра, 15 июня, состоится презентация Джуда Беллингема в качестве нового игрока «Реала».

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