Аленичев: мне понравилась работа Лички. Он создал интересную и играющую команду

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какой тренер его впечатлил большего всего по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мне понравилась работа Лички в «Оренбурге». Он создал интересную и именно играющую команду. Помню «Оренбург» ещё несколько лет назад — скучно было смотреть их футбол, а сейчас команда преобразилась. Да, там появилось несколько качественных иностранцев, дома команда играет зрелищно и результативно. Зрителю такая игра нравится.

На мой взгляд, интерес к нему со стороны «Динамо» закономерен. Бело-голубые всё правильно делают. Не стали искать тренера со стороны, потому что можно не угадать. Так, как это было с Йокановичем. А Личка уже адаптировался в РПЛ и показал свой уровень. Будем надеяться, что «Динамо» при Личке будет играть так же зрелищно.

Думаю, если ещё прикупить пару хороших игроков, то состав «Динамо» позволяет бороться за самые высокие места. Если Личка поговорит с руководством на предмет усиления, то ему пойдут навстречу. Он хорошо себя зарекомендовал. Думаю, что «Динамо» в следующем сезоне будет выглядеть интересно», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».