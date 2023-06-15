Обнародованы записи разговоров Робиньо, фигурирующие в деле об изнасиловании

В публичном доступе оказались записи разговоров бывшего игрока «Милана» Робиньо с друзьями, которые были использованы итальянской прокуратурой в деле по обвинению в групповом изнасиловании. Записи опубликовал бразильский портал UOL.
Сообщается, что часть содержания разговоров Робиньо и его друзей способствовала проведению расследования изнасилования женщины в 2013 году. В аудиозаписях от 2014 года друзья признаются, что у них был групповой секс с женщиной, и обсуждают способы защиты от возможных обвинений.
«Даже если меня для чего-то вызовут, нет проблем. Я прихожу туда и говорю: во-первых, история была год назад. Во-вторых, я даже не трогал ту девушку. Я боюсь… было бы здорово, чтобы это не появилось в прессе. Представьте себе: «Друзья Робиньо изнасиловали девушку в Италии». Это жесть!» – заявил, помимо прочего, Робиньо.
В другом разговоре он настоял на том, что надо бежать в Бразилию, зная, что эта страна не разрешает экстрадицию своих граждан. Робиньо также призывал друзей напасть на жертву, а имя самого футболиста упоминается одним из участников диалога, который прямо указывал на действия бразильца во время акта насилия.
Напомним, Робиньо был приговорен в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения. Робиньо находится на свободе в Бразилии из-за невозможности его экстрадиции.
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