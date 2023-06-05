Суд Амстердама вынесет решение по делу о нападении Промеса на своего брата 19 июня

Суд Амстердама примет решение о том, виновен ли нападающий «Спартака» Квинси Промес в нападении на своего двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах 19 июня. Об этом сообщает De Telegraaf.

17 марта текущего года суд постановил отложить вынесение приговора по делу и возобновить расследование, так как возникли сомнения в законности некоторых доказательств. В основном это касалось прослушиваемых разговоров, в которых Промес говорил, что целился не в ногу жертвы, а в шею. А также то, что двоюродному брату повезло, что он упал навзничь.

Инкриминирующие разговоры всплыли в ходе расследования причастности Промеса к торговле наркотиками. Ранее правоохранительным органам ничего не было известно о поножовщине, которая произошла во время семейной вечеринки в ночь с 24 на 25 июля 2020 года в нидерландском Абкауде.

Адвокат футболиста Роберт Малевич оспорил законность прослушивания. По решению суда прокуратура должна была передать документы, подтверждающие законность. Защита получила в общей сложности двенадцать отчетов, но, по словам Малевича, по-прежнему невозможно определить, были ли доказательства получены законным путем на основе этой информации. Он просит полностью оправдать футболиста, тогда как прокуратура потребовала для Промеса двухлетнего тюремного заключения.