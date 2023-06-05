Суд Амстердама вынесет решение по делу о нападении Промеса на своего брата 19 июня

Суд Амстердама примет решение о том, виновен ли нападающий «Спартака» Квинси Промес в нападении на своего двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах 19 июня. Об этом сообщает De Telegraaf.
17 марта текущего года суд постановил отложить вынесение приговора по делу и возобновить расследование, так как возникли сомнения в законности некоторых доказательств. В основном это касалось прослушиваемых разговоров, в которых Промес говорил, что целился не в ногу жертвы, а в шею. А также то, что двоюродному брату повезло, что он упал навзничь.
Инкриминирующие разговоры всплыли в ходе расследования причастности Промеса к торговле наркотиками. Ранее правоохранительным органам ничего не было известно о поножовщине, которая произошла во время семейной вечеринки в ночь с 24 на 25 июля 2020 года в нидерландском Абкауде.
Адвокат футболиста Роберт Малевич оспорил законность прослушивания. По решению суда прокуратура должна была передать документы, подтверждающие законность. Защита получила в общей сложности двенадцать отчетов, но, по словам Малевича, по-прежнему невозможно определить, были ли доказательства получены законным путем на основе этой информации. Он просит полностью оправдать футболиста, тогда как прокуратура потребовала для Промеса двухлетнего тюремного заключения.
- 5 июня 2023
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:15
-
17:11