Бывший мэр Лиона Жерар Коломб сделал неожиданное заявление, обвинив «ткачей» и лично президента клуба Жан-Мишеля Оляса в организации договорного матча.

«Я помню матч 2003 года в Монпелье, когда «ткачи» могли стать чемпионами, если бы выиграли или сыграли вничью. «Монпелье» в случае поражения вылетал во второй дивизион. Итак, эти двое, Оляс и президент «Монпелье» Луи Николлен, договорились сыграть вничью. На получасовой отметке счёт стал 1:1, и после этого «ткачи» больше ни разу не пересекали среднюю линию», – сказал Коломб в интервью Lyon decideurs.

Заявление вызвало сильное недовольство у Сиднея Гову, защищавшего в то время цвета «Лиона».

«Очевидно, что счёт 1:1 устраивал обе команды, поэтому нам не обязательно было играть в полную силу. Но это не называется «договорным матчем», перестаньте говорить глупости. Просто посмотрите на концовку любого чемпионата, всегда есть матчи, когда определённый результат устраивает обе команды. Если он достигается, на поле ничего не происходит – никто не хочет лезть из кожи вон и подвергать себя риску. Если бы мы проиграли, то не стали бы чемпионами, если бы «Монпелье» проиграл, они бы вылетели», – приводит слова Гову So Foot.

Сидней Гову сделал весомый вклад в завоевание «Лионом» семи чемпионских титулов в период с 2002 по 2008 год.