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Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем официальном матче

Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем официальном матче
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Национальная команда Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола на домашнем стадионе в официальном матче, сообщается в «твиттере» MisterChip.

Напомним, в полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила сборной Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На голы Дониэлла Малена и Ноа Ланга Хорватия ответила точными ударами Андрея Крамарича и Марио Пашалича. В овертайме победу Хорватии принесли голы Бруно Петковича и Луки Модрича.

Соперник сборной Хорватии по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании. Финальный матч Лиги наций состоится 18 июня.

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