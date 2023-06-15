Н'Голо Канте в ближайшее время станет владельцем бельгийского клуба — Тавольери

Французский полузащитник Н'Голо Канте в ближайшее время станет владельцем бельгийского клуба «Виртон». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в своём «твиттере».

По информации источника, Канте уже оценил инфраструктуру клуба в конце прошлого года и сделал хорошее предложение о покупке команды нынешнему владельцу. Флавио Бекка, который сейчас владеет «Виртоном», должен в ближайшее время урегулировать все юридические дела. Федерация футбола Бельгии уже проинформирована о процессе продажи.

«Виртон» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии.

Сам Канте находится в статусе свободного агента после завершения контракта с лондонским «Челси». По слухам, полузащитник близок к переходу в один из саудовских клубов.

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