Виталий Мутко: Акинфеев — лицо российского футбола! Преданность и интеллект
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Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. По его мнению, Акинфеев — лицо российского футбола, он демонстрирует преданность и интеллект.
«Акинфеев — лицо российского футбола! Преданность и интеллект — именно так должен себя вести настоящий профессионал в спорте. Он шикарно относится к своему делу — к репутации и команде. Многие люди прыгают из клуба в клуб ради большого контракта, но зачем? Посмотрите на Тотти, Игнашевича или на братьев Березуцких — эти люди всю карьеру были преданы только одному клубу. Достойно уважения!» — сказал Виталий Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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