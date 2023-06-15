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Источник: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Источник: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично заинтересован в переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА. Переговорами по поводу возможного трансфера занимается агент Абаскаля — Тим Мешеде.

«Действительно, у «Спартака» и лично у Абаскаля есть интерес к Медине. О переходе пока говорить рано. Переговорами занимается агент Абаскаля — Тим Мешеде», — приводит издание Legalbet слова своего источника.

Напомним, парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

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