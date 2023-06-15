«Сан-Паулу» заплатил только за 4 месяца аренды Педриньо. «Локомотив» требует сумму за год
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Футбольный клуб «Локомотив» требует, чтобы бразильский «Сан-Паулу» оплатил аренду полузащитника Педриньо в полном объёме. Об этом сообщает издание Lance.
По данным источника, бразильский клуб заплатил железнодорожникам за четыре месяца аренды футболиста, который присоединился к «Сан-Паулу» в декабре прошлого года. За этот период Педро Габриэл отыграл десять матчей за «трёхцветных» и забил три гола.
Арендное соглашение было заключено на год, однако в конце апреля «Сан-Паулу» расторг договор с футболистом из-за обвинений бразильца в домашнем насилии. Сам игрок обвинения в свой адрес опроверг.
Права на Педриньо принадлежат «Локомотиву», в начале июня сообщалось, что железнодорожники рассмотрят вариант с его продажей.
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