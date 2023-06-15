Кечинов: травма Тавареша — несерьёзная потеря для «Спартака». Есть игроки не хуже

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о травме защитника красно-белых Томаша Тавареша, которую тот получил в расположении сборной Португалии.

«В моё время два порванных «креста» — это завершение карьеры. Но сейчас медицина сильно продвинулась. У нас в РПЛ были и есть хорошие примеры игроков, которые возвращались на шикарный уровень после таких травм: Акинфеев, Данни, да и ещё много других ребят. Игорь до сих пор великолепно выступает и удивляет всех. Думаю, что португалец может восстановиться и вернуться на свой уровень.

Считаю, что травма Тавареша — несерьёзная потеря для «Спартака». Да, он был игроком основы. Но его нельзя назвать ключевым звеном для защиты красно-белых. Другие игроки спокойно заменят его. Весной порядка в обороне «Спартака» не было. Есть игроки, которые точно не хуже его», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно о серьёзной травме португальского защитника.