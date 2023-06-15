Испания — Италия: после первого тайма команды играют вничью

В данный момент проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Испании и сборная Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма команды играют вничью — 1:1. Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия быстро сравняла счёт на 11-й минуте, когда форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Решающая игра начнётся в 21:45 мск. Соперником одной из сегодняшних команд по решающему матчу станет сборная Хорватии, которая в среду, 14 июня, обыграла Нидерланды со счётом 4:2.

В последний раз сборные Испании и Италии встречались также в полуфинале Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021. Это было в октябре 2021 года. Тогда сильнее оказались испанцы — 2:1.