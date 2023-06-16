Нападающий «Аталанты» Ламмерс перешёл в шотландский «Рейнджерс»

Нападающий «Аталанты» Сэм Ламмерс перешёл в «Рейнджерс». Об этом сообщила пресс-служба шотландского клуба.
«Я действительно рад присоединиться к «Рейнджерс», все мои первые впечатления от клуба были хорошими. Я в восторге от проекта и от того, что попал в такую команду.
Я знал о «Рейнджерс», о истории клуба. Безусловно, это гранд шотландского футбола», — приводит слова Ламмерса пресс-служба «Рейнджерс».
По информации источника, контракт форварда с шотландским клубом будет действовать до 2027 года.
Во второй половине сезона-2022/2023 Ламмерс выступал на правах аренды за «Сампдорию». На счету форварда 20 матчей за генуэзцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Торино» в ещё одном футболисте «Аталанты».
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