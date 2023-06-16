Павел Погребняк рассказал об интересе к нему со стороны «Баварии» в 2008 году

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что «Бавария» проявляла к нему интерес.

«После второго гола в ворота «Баварии» в Кубке УЕФА были звонки из европейских клубов. Какой был самый крутой? «Бавария» и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч, они были на трибунах. А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось ещё лучше.

Почему «Штутгарт», а не «Бавария»? «Бавария» делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать всё заново», — приводит слова Погребняка КП Спорт.