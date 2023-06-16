Уткин — о Суперфинале Кубка России: футбол оставлял желать лучшего

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о качестве футбола в Суперфинале Кубка России, в котором встретились ПФК ЦСКА и «Краснодар». Игра завершилась победой армейцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5).
«Не стану говорить, что финал Кубка России содержательно меня прям заворожил. Это был очень достойный матч с очень хорошей интригой. Но тем не менее, мне кажется, что футбол оставлял желать лучшего. Ну а какая акустика в «Лужниках»! Как красиво оттуда можно показывать футбол.
Зрелище выдали что надо. Серия пенальти была. Но не понимаю, почему в финале нельзя сыграть дополнительное время. Было много яркого – яркие ошибки, яркие голы. И серия пенальти, которая снова осталась за Игорем Акинфеевым», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 16 июня 2023
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