Виталий Дьяков: Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что Суперфинал Кубка России, в котором играли ЦСКА и «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти), был интереснее финала Лиги чемпионов.

«Финал – это нервы, поэтому [там] не всегда качественный и интересный футбол. Но Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов. ЦСКА был фаворитом до начала матча и стал победителем по его итогу. В серии пенальти Акинфеев в очередной раз показал свой класс. Армейцы выиграли Кубок России именно благодаря нему.

Мне кажется, серебро и победа в Кубке России — это очень хороший результат для ЦСКА. Надо быть объективным: с «Зенитом» тяжело соперничать на длинной дистанции. Подбор игроков у клуба явно лучше всех — это видно даже по скамейке запасных.

Но, как мне кажется, прошедший сезон ЦСКА может занести себе в актив», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.