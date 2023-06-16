«Ростов» объявил о продлении контракта с Ланговичем

Футбольный клуб «Ростов» объявил о продлении контракта со своим воспитанником — Андреем Ланговичем. Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

«Андрей Лангович продлил контракт с «Ростовом»! Воспитанник нашего клуба подписал новое соглашение до 2028 года. Ланго, желаем тебе успешных и ярких матчей», — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале.

Напомним, Лангович в минувшем сезоне забил свой первый мяч в составе «Ростова». Всего на его счету 49 матчей, три гола и две результативные передачи за ростовский клуб.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 70 очков. В Фонбет Кубке России «Ростов» добрался до полуфинала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти).