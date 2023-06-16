«Манчестер Юнайтед» готов улучшить предложение по Маунту до € 59 млн

«Манчестер Юнайтед» готовит финальное предложение о покупке полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает Mirror.
Ранее лондонцы отклонили предложение на сумму около € 47 млн. Манкунианцы улучшили условия до € 59 млн, однако этого всё равно может оказаться недостаточно, так как «Челси» оценивает Мэйсона в € 82 млн. В то же время «Челси» необходимо продать часть игроков, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал Маунта игроком, который может изменить атаку команды благодаря своей универсальности.
В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года.
- 16 июня 2023
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