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«Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере € 45 млн за Маунта

«Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере € 45 млн за Маунта
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«Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере € 45 млн за полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы «аристократов» стоят перед выбором — снизить ценник на Маунта или расстаться с хавбеком следующим летом бесплатно.

«Манчестер Юнайтед» уверен в том, что 24-летний полузащитник не продлит контракт с «Челси», и готов вести дальнейшие переговоры с позиции силы.

В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось об интересе к форварду «Челси» Каю Хаверцу со стороны ещё одного английского клуба.

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