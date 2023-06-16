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Беларусь — Израиль: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

Беларусь — Израиль: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск
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В пятницу, 16 июня, состоится матч 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Беларуси и сборная Израиля. Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Беларусь занимает последнее, шестое место в квалификационной группе, не набрав ни одного очка. Израиль расположился на предпоследней строчке с одним очком в активе. Лидируют в группе I Швейцария и Румыния, идущие без потерь.

До этого в официальных матчах Беларусь и Израиль встречались всего раз. Товарищеская встреча в ноябре 2012 года завершилась победой белорусов со счётом 2:1.

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