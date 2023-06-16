Беларусь — Израиль: ставка Александра Мостового на встречу отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Беларусь — Израиль.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Беларусь и Израиль встретятся на нейтральном поле в Будапеште в рамках квалификации Евро-2024. Соперники находятся на примерно равном уровне. Не вижу тут очевидного фаворита.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Беларусь не лучшим образом стартовала в этом отборе на Евро — два поражения от Швейцарии и Румынии. За эти встречи подопечные Георгия Кондратьева ещё и забили всего один мяч, а пропустили — семь. В товарищеских матчах белорусы выступали тоже не лучшим образом — 0:2 от Омана и 1:0 с Сирией. Так что «белые крылья» находятся сейчас не в лучшей своей форме.

Но и Израиль не так хорошо начал квалификацию к чемпионату Европы — набрал только одно очко в игре с Косовом (1:1). А вот Швейцарии сборная тоже уступила — 0:3. До этого у подопечных Алона Хазана было чуть больше побед, но не над особо сильными соперниками — 4:2 с Замбией и 2:1 с Албанией. В том же товарищеском матче с Кипром «сине-белые» уступили 2:3.

Если судить по предыдущим матчам, то перевес на стороне Израиля — сборная чаще выигрывала в последнее время. Но я не считаю, что «сине-белые» обыгрывали особо сложных противников. Беларусь израильтянам будет не так легко победить. Думаю, нас тут ждёт борьба — голы будут с обеих сторон», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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