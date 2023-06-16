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Промеса признали лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023

Промеса признали лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023
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Нападающий Квинси Промес признан лучшим игроком московского «Спартака» в минувшем сезоне, сообщается в телеграм-канале клуба.

Судьба награды была определена голосованием. Промес набрал 61% голосов болельщиков. Ранее лучшим молодым игроком клуба в сезоне был признан Руслан Литвинов. Он же занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока сезона, за него проголосовали 23% болельщиков.

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. В Фонбет Кубке России красно-белые уступили «Акрону» (1:2).

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