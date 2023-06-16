Жена Погребняка вышла в свет с другим мужчиной на фоне слухов о разводе с Павлом

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк расстался с женой Марией, с которой был в браке восемь лет, сообщает Super.ru.
Издание опубликовало видео с вечеринки, на котором дизайнер, бизнесвумен и блогер Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной. Пара не скрывала своих чувств, почти не разлучалась весь вечер и покинула заведение под ручку. Сообщается, что Мария подтвердила факт расставания с мужем, отметив, что осталась с Павлом в хороших отношениях.
Слухи об уходе Павла из семьи появились в апреле, но бизнесвумен ранее заявляла, что информация об изменах мужа и ссорах на этой почве не соответствует действительности. Пока пара официально не объявила о разрыве.
Мария и Павел познакомились ещё в школьные годы и прожили вместе больше 17 лет: официально расписались в 2006-м, а пышное торжество организовали лишь в 2014-м, уже став к тому моменту родителями троих сыновей.
- 16 июня 2023
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