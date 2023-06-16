Габулов: ЦСКА необходимы ментальность и дух победителя, чтобы бороться за первое место

Бывший голкипер московского ЦСКА Владимир Габулов оценил перспективы красно-синих на следующий сезон.

«Сложно оценивать перспективы и потенциал ЦСКА, но, конечно, у армейцев всё это есть. Но больше у красно-синих есть того, над чем надо работать. Нужно нарабатывать ментальность и дух победителя, который был свойственен ЦСКА нашего времени. С помощью этих качеств команда выступала долгие годы благодаря тем легендам, которые были в составе. Также нужно прибавлять в мастерстве и в общей командной уверенности, чтобы показывать ещё более стабильный и зрелищный футбол. Чтобы иметь возможность конкурировать с «Зенитом» и стараться навязать им борьбу за первые места.

Нынешнее поколение ЦСКА — Чалов, Кучаев, Обляков и Дивеев — могут стать новыми легендами клуба через упорный труд. Они не должны делать поблажек самим себе. Также ребята должны быть требовательны к себе, к партнёрам. Нужно, чтобы были ментальность и конкуренция.

Верю, что у этого ЦСКА может всё получиться. Но армейцам надо усиливаться, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособными», — приводит слова Габулова Metaratings.