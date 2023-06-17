Капитан женской сборной США Сауэрбранн пропустит чемпионат мира из-за травмы

Капитан сборной США Бекки Сауэрбранн не войдёт в состав на чемпионат мира среди женщин из-за травмы стопы, которую она получила в апреле, сообщил ESPN. Источники отметили, что возвращение защитницы на поле в составе «Портленд Торнс» 3 июня оказалось неудачным.
Это уже четвёртая травмированная футболистка, которая не сможет сыграть за США на чемпионате мира. Ранее выбыли из строя нападающая Мэллори Суонсон и полузащитницы Сэм Мьюис и Катарина Макарио.
38-летняя Сауэрбранн сыграла 216 матчей за сборную США. Она помогла ей завоевать титулы чемпионов мира в 2015 и 2019 годах. Последний матч за национальную команду Сауэрбранн провела в апреле против Ирландии.
Чемпионат мира среди женщин — 2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии и стартует 20 июля.
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