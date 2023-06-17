Зинченко обвинили в предвзятости к россиянам и белорусам. Пирс Морган защитил украинца

Британский журналист Пирс Морган встал на защиту украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко в социальной сети.
«Одна из самых неприятных фигур в футболе. Он открыто поощряет ксенофобию к россиянам и белорусам, когда они не имеют отношения к происходящим событиям», — написал пользователь «твиттера» после интервью украинца Моргану.
«На самом деле он один из самых милых и впечатляющих футболистов, которых я встречал. А ты выглядишь отвратительным маленьким дураком», – ответил ему Морган.
Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом перед началом сезона и занял место в основе «канониров». Ранее сообщалось, что украинец занял третье место в рейтинге самых переоценённых игроков английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023 по версии Give me Sport.
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