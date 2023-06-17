Евгений Осипов перешёл в «Кубань» из «Шинника»

36-летний защитник Евгений Осипов перешёл в краснодарскую «Кубань» из ярославского «Шинника». Об этом сообщает пресс-служба его нового клуба.

В сезоне-2022/2023 футболист провёл 29 матчей и забил два мяча за чёрно-синих. По итогам сезона «Шинник» финишировал на седьмом месте, «Кубань» — на 14-м.

Осипов ранее выступал за такие клубы, как «Жемчужина-Сочи», «Мордовия» (Саранск), «Уфа», «Арсенал» (Тула), «Оренбург», а также за литовский «Тракай», эстонскую «Левадию» и армянский «Урарту». В «Шиннике» защитник выступал с июля 2021 года.

Осипов играл в РПЛ в сезонах-2012/2013, 2014/2015 и 2015/2016. На его счету в общей сложности 57 матчей, пять голов и одна результативная передача в этом турнире.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 из Первой лиги в РПЛ вышли «Балтика» (Калининград) и «Рубин» (Казань). В обратном направлении проследовали московское «Торпедо» и подмосковные «Химки».