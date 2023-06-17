«Будет борьба не на жизнь, а на смерть». Футболистка ЦСКА — о Суперкубке с «Зенитом»

Полузащитница ЦСКА Маргарита Черномырдина поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

«Насколько игра будет отличаться от матча чемпионата? Да, конечно, будет отличаться, потому что игры в чемпионате — это один накал, а Суперкубок — это совсем другое. Тут всё зависит от одного матча. Не как в чемпионате — от суммы игр со всеми соперниками. Здесь, я думаю, будет борьба не на жизнь, а на смерть, потому что каждый момент будет решающим. Даже если вдруг будет ничья, всё равно победитель будет выявлен в серии пенальти.

Думаю, что предстоящий матч будет очень интересным. У нас не так много игр на таких стадионах при такой освещаемости в СМИ, при таком количестве болельщиков на трибунах. Это всегда совсем другой футбол, другой настрой. Также у нас в первый раз будет система VAR на матче, это тоже показатель другого уровня. Поэтому я уверена, что матч будет зрелищным», — приводит слова Черномырдиной официальный сайт ЖФК ЦСКА.