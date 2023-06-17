«Настрой будет запредельным». Капитан женского «Зенита» Цыбутович — о Суперкубке с ЦСКА

Капитан ЖФК «Зенит» Ксения Цыбутович поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с ЖФК ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.
«Боевой настрой, все готовятся к матчу. Мы знаем, что Суперкубок очень важен. В прошлом году мы не смогли выиграть Кубок, уступили как раз ЦСКА. У соперниц тоже, думаю, достаточно мотивации — прошлый Суперкубок они уступили «Локомотиву». Для всех этот матч будет принципиальным.
Можно ли предстоящую игру воспринимать как продолжение противостояния лидеров чемпионата? Нет, всё-таки это разные турниры. Понятно, что у нас есть какой-то личный счёт. Но то, что мы выиграли прошлый матч в чемпионате, ни о чём не говорит. Суперкубок — турнир из одной игры, здесь совершенно другой настрой. Думаю, он будет запредельным.
Игра пройдёт на «ВЭБ Арене»? Это супер! Играть на таких стадионах для женской команды — это что-то невероятное и по организационным вопросам, и по эмоциям, которые мы испытываем, выходя на такие арены. Честно говоря, хотелось бы чаще так играть. Может быть, даже не только финалы, но и матчи регулярного чемпионата. Это заряд эмоций. Некоторые игроки и целые команды никогда не играли на больших стадионах. Думаю, все были бы рады хоть один матч в круге сыграть на такой арене», — приводит слова Цыбутович официальный сайт ЖФК «Зенит».
- 17 июня 2023
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
10:21
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:32
-
09:27
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
08:49
-
08:02
-
07:35
-
06:49
-
06:28
-
06:05
-
05:48
-
05:41
-
05:31
-
04:37
-
04:18