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«Настрой будет запредельным». Капитан женского «Зенита» Цыбутович — о Суперкубке с ЦСКА

«Настрой будет запредельным». Капитан женского «Зенита» Цыбутович — о Суперкубке с ЦСКА
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Капитан ЖФК «Зенит» Ксения Цыбутович поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с ЖФК ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Winline Суперкубок России (ж) 2023. Финал
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боевой настрой, все готовятся к матчу. Мы знаем, что Суперкубок очень важен. В прошлом году мы не смогли выиграть Кубок, уступили как раз ЦСКА. У соперниц тоже, думаю, достаточно мотивации — прошлый Суперкубок они уступили «Локомотиву». Для всех этот матч будет принципиальным.

Можно ли предстоящую игру воспринимать как продолжение противостояния лидеров чемпионата? Нет, всё-таки это разные турниры. Понятно, что у нас есть какой-то личный счёт. Но то, что мы выиграли прошлый матч в чемпионате, ни о чём не говорит. Суперкубок — турнир из одной игры, здесь совершенно другой настрой. Думаю, он будет запредельным.

Игра пройдёт на «ВЭБ Арене»? Это супер! Играть на таких стадионах для женской команды — это что-то невероятное и по организационным вопросам, и по эмоциям, которые мы испытываем, выходя на такие арены. Честно говоря, хотелось бы чаще так играть. Может быть, даже не только финалы, но и матчи регулярного чемпионата. Это заряд эмоций. Некоторые игроки и целые команды никогда не играли на больших стадионах. Думаю, все были бы рады хоть один матч в круге сыграть на такой арене», — приводит слова Цыбутович официальный сайт ЖФК «Зенит».

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