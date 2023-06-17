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Футболистка «Зенита» Гживиньска: хочется, чтобы Суперкубок приехал с нами в Петербург

Футболистка «Зенита» Гживиньска: хочется, чтобы Суперкубок приехал с нами в Петербург
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Полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с ЖФК ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Winline Суперкубок России (ж) 2023. Финал
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это важный матч. Команда первый раз в истории будет участвовать в Суперкубке, очень хочется победить. Хочется, чтобы трофей приехал с нами в Петербург.

Матч проходит во время сезона чемпионата России? Думаю, это не проблема. Все игроки сейчас в хорошей форме. Непринципиально — на один матч больше или меньше. Команда всегда настроена на победу, вне зависимости от того, что это за турнир», — приводит слова Гживиньской официальный сайт ЖФК «Зенит».

В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА занимает второе место. Их разделяет одно очко.

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