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Стало известно, почему игрок «Крыльев» Коваленко перейдёт в «Зенит», а не в «Локомотив»

«Зенит» перебил предложение «Локомотива» по трансферу футболиста Александра Коваленко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник перейдёт в клуб из Санкт-Петербурга.

«Игрок до последнего выбирал, но предложение «Зенита» оказалось по итогу привлекательнее и с точки зрения финансов, и с точки зрения планирования будущей карьеры игрока», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, сезон-2022/2023 19-летний Коваленко провёл в аренде в «Крыльях Советов». Права на игрока принадлежат «Сочи». В минувшем сезоне Коваленко провёл 30 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в переходе полузащитника в «Зенит» заинтересован лично главный тренер Сергей Семак. В сезоне-2022/2023 «Крылья Советов» с Коваленко заняли 12-е место в РПЛ.