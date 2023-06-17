Вратарь «Динамо» Лещук раскритиковал уровень обслуживания в американском аэропорту

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте, который произошёл с ним в одном из аэропортов США. Российский футболист попытался пошутить в разговоре с сотрудником аэропорта о будущих полётах в страну по паспортам России.
«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь ещё больше то, что есть у нас в России. Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать всё с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.
Я, разозлившись на всё это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», с чем, в целом, невозможно не согласиться.
Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем». Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», — написал Лещук в своём телеграм-канале.
- 17 июня 2023
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