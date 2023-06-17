Капитан женского ЦСКА Дамьянович: Суперкубок для меня сейчас — главная и важная цель

Капитан женского ЦСКА Невена Дамьянович поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Прежде всего хочу сказать, что «Зенит» — интересный, грамотный и сильный соперник. Матчи с ним для нас такие же ответственные и важные, как с любым другим клубом. Мы будем стараться показать всё, на что мы способны, потому что все чрезвычайно замотивированы. Это одна игра, в которой можно выиграть только один трофей.

Все подходят к этой игре очень ответственно, для нашей команды это единственный кубок, который нам ещё не удалось выиграть. В нашей копилке уже есть два чемпионства, два Кубка России, остался только Суперкубок. Конечно, мы все на высоком уровне мотивации: играем в Москве, на родной для всех армейцев «ВЭБ Арене». Готовимся на максимальном уровне, чтобы показать красивую игру и лучший результат для наших болельщиков.

Я с волнением вспоминаю прошлогодний матч за Суперкубок, в котором мы упустили победу, поэтому для меня важно выиграть этот трофей, и эти мысли меня очень заряжают. Суперкубок для меня сейчас — главная и важная цель, к которой я иду», — приводит слова Дамьянович официальный сайт ЖФК ЦСКА.