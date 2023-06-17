Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко — о формате Кубка России: становится не очень интересно, когда очень много игр

Ещенко — о формате Кубка России: становится не очень интересно, когда очень много игр
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Андрей Ещенко поделился мнением о формате Кубка России в сезоне-2022/2023.

«Понравилось, что было много топовых игр. У каждого был шанс: даже если ты проиграл, всё равно была ещё возможность выиграть. Но история Кубка такова, что ты должен либо проиграть, либо выиграть — это небольшой недостаток. Возможно, это нужно как-то доработать. С другой стороны, становится не очень интересно, когда очень много игр.

Когда игр меньше, то у болельщиков больший интерес, чтобы прийти и посмотреть. Когда много матчей, болельщики могут сказать: сейчас не пойду, пойду на следующую игру. Тут надо чувствовать болельщиков, заманивать их интересом и желанием. Когда постоянно играешь, то топовые матчи тоже надоедают», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Александр Мостовой: новый формат Кубка России просто неспортивный. Чего его расхваливать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023