Ещенко — о формате Кубка России: становится не очень интересно, когда очень много игр

Бывший футболист Андрей Ещенко поделился мнением о формате Кубка России в сезоне-2022/2023.
«Понравилось, что было много топовых игр. У каждого был шанс: даже если ты проиграл, всё равно была ещё возможность выиграть. Но история Кубка такова, что ты должен либо проиграть, либо выиграть — это небольшой недостаток. Возможно, это нужно как-то доработать. С другой стороны, становится не очень интересно, когда очень много игр.
Когда игр меньше, то у болельщиков больший интерес, чтобы прийти и посмотреть. Когда много матчей, болельщики могут сказать: сейчас не пойду, пойду на следующую игру. Тут надо чувствовать болельщиков, заманивать их интересом и желанием. Когда постоянно играешь, то топовые матчи тоже надоедают», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 июня 2023
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