Хаджи рассказал, когда могут выписать Ширко, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о состоянии здоровья экс-нападающего красно-белых Александра Ширко. Бывший футболист «Спартака» ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
«У Александра Ширко всё нормально, он находится на профилактике в общей палате. Его могут выписать из больницы в самое ближайшее время. Сейчас используются современные методики и в клинике стараются лишнее время человека не задерживать. После выходных дней его уже точно должны выписать», — приводит слова Хаджи «РИА Новости Спорт».
Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».
- 17 июня 2023
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