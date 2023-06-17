Хаджи рассказал, когда могут выписать Ширко, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о состоянии здоровья экс-нападающего красно-белых Александра Ширко. Бывший футболист «Спартака» ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

«У Александра Ширко всё нормально, он находится на профилактике в общей палате. Его могут выписать из больницы в самое ближайшее время. Сейчас используются современные методики и в клинике стараются лишнее время человека не задерживать. После выходных дней его уже точно должны выписать», — приводит слова Хаджи «РИА Новости Спорт».

Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».