Президент «Баварии»: не понимаю, почему «Барса» открыто «флиртует» с Киммихом

Президент «Баварии» Герберг Хайнер прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Хави о полузащитнике мюнхенцев Йозуа Киммихе. Наставник сине-гранатовых ранее сказал, что хотел бы трансфера Киммиха в «Барселону», отметив, что немец является супер топ-игроком.
«Я не понимаю, почему они («Барселона». — Прим. «Чемпионата») открыто и агрессивно «флиртуют» с нашим игроком. Йозуа Киммих — краеугольный камень для нас. Он входит в наши планы на будущее, это точно», — приводит слова Хайнера Sky Sport Germany.
Напомним, 28-летний Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Тогда игрок перешёл в мюнхенский клуб из «Штутгарта». Вместе с «Баварией» полузащитник восемь раз становился чемпионом Германии, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.
- 17 июня 2023
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