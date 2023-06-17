Левандовски объяснил, почему Хави хочет подписать Киммиха в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос об интересе каталонского клуба к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.

«Почему Хави настаивает на подписании Киммиха? Такой игрок – мечта любого тренера, и в этом нет никакого секрета», – приводит слова Левандовски журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне игрок провёл 33 игры в Бундеслиге и забил пять голов. Напомним, 27 мая завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»: