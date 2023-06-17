Левандовски объяснил, почему Хави хочет подписать Киммиха в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос об интересе каталонского клуба к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.
«Почему Хави настаивает на подписании Киммиха? Такой игрок – мечта любого тренера, и в этом нет никакого секрета», – приводит слова Левандовски журналист Флориан Плеттенберг.
В текущем сезоне игрок провёл 33 игры в Бундеслиге и забил пять голов. Напомним, 27 мая завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.
Чемпионская раздевалка «Барселоны»:
- 17 июня 2023
-
04:37
-
04:18
-
04:04
-
03:46
-
03:35
-
03:30
-
03:15
-
03:06
-
03:01
-
02:43
-
02:13
-
01:59
-
01:53
-
01:44
-
00:50
-
00:46
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:05
-
23:00
-
22:55