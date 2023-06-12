«Брентфорд» побил собственный рекорд по трансферам

Английский клуб «Брентфорд» инвестировал рекордную сумму в покупку игрока.

Новым подписанием клуба стал немецкий футболист Кевин Шаде, ранее игравший в составе «Фрайбурга». 21-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с клубом английской Премьер-лиги. Сумма трансфера составила € 25,52 млн.

В середине сезона-2022/2023 Шаде начал играть за «Брентфорд» на правах аренды. За это время он принял участие в 18 матчах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

За первую половину сезона во «Фрайбурге» полузащитник сыграл в восьми матчах, забил один гол и не отдал голевых передач.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» занял девятое место, набрав 59 очков в 38 играх. Они одержали 15 побед, потерпели девять поражений и 14 раз сыграли вничью.