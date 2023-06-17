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Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией

Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией
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Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе А, в котором Норвегия принимала Шотландию. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 61-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд.

Норвегия — Шотландия. 1:0. Эрлинг Холанд:

Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.

В концовке матча шотландцы ответили голами Линдона Дайкса и Кенни Маклина.

Норвегия — Шотландия. 1:1. Линдон Дайкс:

Норвегия — Шотландия. 1:2. Кенни Маклин:

Шотландия продолжает лидировать в группе А, набрав девять очков в трёх матчах. У Норвегии одно очко после трёх туров. В следующем туре отборочного цикла к Евро-2024 Норвегия встретится с Кипром, а Шотландия сыграет с Грузией.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Шотландия
1:0 Холанд – 61'   1:1 Дайкс – 87'   1:2 Маклин – 89'
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