Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией
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Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе А, в котором Норвегия принимала Шотландию. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.
На 61-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд.
Норвегия — Шотландия. 1:0. Эрлинг Холанд:
Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.
В концовке матча шотландцы ответили голами Линдона Дайкса и Кенни Маклина.
Норвегия — Шотландия. 1:1. Линдон Дайкс:
Норвегия — Шотландия. 1:2. Кенни Маклин:
Шотландия продолжает лидировать в группе А, набрав девять очков в трёх матчах. У Норвегии одно очко после трёх туров. В следующем туре отборочного цикла к Евро-2024 Норвегия встретится с Кипром, а Шотландия сыграет с Грузией.
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