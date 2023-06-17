Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе А, в котором Норвегия принимала Шотландию. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 61-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд.

Норвегия — Шотландия. 1:0. Эрлинг Холанд:

Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.

В концовке матча шотландцы ответили голами Линдона Дайкса и Кенни Маклина.

Норвегия — Шотландия. 1:1. Линдон Дайкс:

Норвегия — Шотландия. 1:2. Кенни Маклин:

Шотландия продолжает лидировать в группе А, набрав девять очков в трёх матчах. У Норвегии одно очко после трёх туров. В следующем туре отборочного цикла к Евро-2024 Норвегия встретится с Кипром, а Шотландия сыграет с Грузией.